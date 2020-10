Koppel belandt met wagen op tramsporen bij ongeval, aanrijder pleegt vluchtmisdrijf Didier Verbaere

04 oktober 2020

15u37 6 Mariakerke Op de kruising van Bijlokehof met de Martelaarslaan in Gent werd in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 1.10 uur de wagen van een koppel aangereden. Zij belanden op de tramsporen en de aanrijder pleegde nadien vluchtmisdrijf zonder om te kijken of er slachtoffers waren.

“Onze auto werd langs achter aangereden en vervolgens belanden we al tollend op de tramsporen. De aanrijder pleegde vluchtmisdrijf en de nummerplaat kon niet genoteerd worden”, zegt slachtoffer Lynn die samen met haar partner in de wagen zat. “Wij hadden wonderbaarlijk niets en hebben de 112 gebeld. Gezien er geen gewonden waren en de auto nog startte stuurde de politie niemand ter plaatse. Ook onze aangifte werd zaterdag in twijfel getrokken aangezien er geen getuigen of camerabeelden zijn. Heel frustrerend vandaar onze oproep tot getuigen. Ik stap nu zelf naar de Fortisbank en ga in de straat gaan aanbellen of iemand toevallig een camera heeft hangen”, zegt Lynn.

“Ook twee getuigen op de fiets, een man en een vrouw, kwamen ter hulp maar ook zij hadden helaas geen nummerplaat gezien. In alle chaos zijn wij hun naam vergeten vragen. Daarom zouden we graag nog een oproep doen naar de 2 fietsers voor hen meer info te kunnen vragen”, klinkt het. Getuigen kunnen Lynn bereiken via de Faceboekgroep Mariakerke leeft en feest of zich melden bij de lokale politie van Gent.