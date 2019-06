Koppel achter ‘artistiek restaurant’ Fou d’Art: “We willen een referentie worden op het Sint-Pietersplein” Picasso-pasta’s en Da Vinci-burgers van het huis Sam Ooghe

12 juni 2019

13u25 14 Gent E en Van Gogh-burger met geitenkaas? Een pasta-Guérnica van bolognaisesaus? Of liever een Andy Warhol-veggieburger? Bij Fou d’Art op het Sint-Pietersplein zijn ze, zoals de naam het zegt, gek op kunst. Het restaurant werd in oktober geopend door Eva Depuydt en Yoren De Prètre, een koppel dat amper drie jaar geleden als studenten in de ondernemerswereld stapte door een aftandse bestelwagen om te bouwen tot een succesvolle foodtruck. “We laten het ons allemaal wat overkomen.”

Een chemicus en een kunstwetenschapper stappen een restaurant binnen. Het is geen begin van een slechte grap, wel van een succesvol ondernemingsverhaal. In het hartje van studentikoos Gent, op het Sint-Pietersplein, staat sinds dit academiejaar de smaakvolle foodbar ‘Fou d’Art’. Veel zitplaatsen, een toplocatie, en een bijzondere menukaart: dat het restaurant uitgebaat wordt door twee jonge twintigers, is bijna niet te geloven.

“Drie jaar geleden wilden we eigenlijk gewoon een centje bijverdienen", vertellen Eva en Yoren op een knusse bank in hun foodbar. “We kochten een bestelwagen voor niet meer dan 450 euro, en bouwden die om tot een foodtruck.” Die truck kreeg de naam BurgerArt, en meteen was de ‘trademark’ van Yoren en Eva duidelijk: lekker eten met een artistieke knipoog. “Ik studeerde toen nog Kunstwetenschappen, vandaar de voorliefde", lacht Eva. “De burgers zijn kunstenaars, de pasta’s kunstwerken. Je ziet dat de klanten de menukaart wel appreciëren: het voegt een extra dimensie toe.”

Laatste Avondmaal

Neem het maar van ons aan: in ‘Het Laatste Avondmaal’ zit geen dodelijk gifdruppeltje, maar enkel klassieke bolognaisesaus. Al zijn niet alle gerechten even klassiek. Burgers met veenbessen (‘Permeke’) of pasta’s met appeltjes (‘De grote golf’) springen in het oog. “Zij is kunstwetenschapper, ik heb een diploma Chemie”, vertelt Yoren. “Chemici en kokken lijken eigenlijk op elkaar. Het gaat om nadenken en uittesten: wat past samen? Wat kan ik combineren? Ik denk dat sommige gerechten inderdaad wat anders zijn dan elders.” Zoals op de menukaart staat: ‘Art is what you can get away with’. Het lijkt ook te gelden voor de burgers en pasta’s in Fou d’Art.

Het recept van het koppel slaat aan. De foodtruck BurgerArt rijdt nog steeds rond, maar het werk is inmiddels uitbesteed. Yoren en Eva hebben de handen vol met Fou d’Art, dat nu de eerste zomer ingaat. “Dat wordt een grote test”, aldus het koppel. “Ons doelpubliek bestaat in de eerste plaats uit studenten. Wij vonden zelf dat er een gebrek was in Gent aan betaalbare plekken waar je ook gezellig en lekker kon eten. Met Fou d’Art willen we in dat gat springen. Maar iedereen is hier natuurlijk welkom, en we merken ook dat er verschillende groepen mensen komen, ook niet-studenten. Toch wordt het nu, na het academiejaar, afwachten hoe de zaak blijft draaien. Op termijn worden we hopelijk een referentie op het Sint-Pietersplein. Maar het is al snel gegaan - nu laten we het ons allemaal wat overkomen.”

Fou d’Art, Sint-Pietersplein 58, 9000 Gent. Burgers en pasta’s van 7 tot 9 euro.