KOPERGIETERY ‘maakt’ zelf publiek om zaal verder te vullen Wietske Vos

02 oktober 2020

18u25 0 Gent Een aparte ervaring voor wie vanavond de seizoensstart van KOPERGIETERY bijwoont: omdat het theater- en creatiehuis door de coronamaatregelen maar de helft van het publiek mag toelaten, maakte het team de rest van de toeschouwers maar zélf. Vanavond start het nieuwe seizoen bij KOPERGIETERY met de première van de Japans-Belgische coproductie Shakira & Chikara.

Zoals elk theater en cultuurhuis mag KOPERGIETERY door de COVID-veiligheidsmaatregelen maar de helft van het aantal toeschouwers toelaten. “Daarom hebben we de andere helft van het publiek maar gewoon zélf ‘gemaakt’, zeg maar”, vertelt persverantwoordelijke Willem Jacques. “Onze huisillustrator Sassafras De Bruyn heeft de personages ontworpen, en op die manier kunnen we een veilige afstand tussen het publiek garanderen. Bovendien is het ook voor de spelers fijn om te spelen voor een ‘volle zaal’.”

Verlies

Vanavond start bij KOPERGIETERY een nieuw seizoen met Shakira & Chikara (voor 10 jaar en ouder), een Japans-Belgische coproductie over spannende taboes en vreemde gewoontes. Het thema is toepasselijk in deze tijden: verlies. Jacques: “Alle personages in deze voorstelling hebben iemand verloren en proberen dat elk op hun eigen manier te verwerken. Dat doen ze door gebruik te maken van verschillende culturele rituelen. Dat die manieren verschillen, wil niet zeggen dat ze elkaar niet kunnen gebruiken. Daarbij helpt muziek, van Arabische schlagers tot Japanse funk en zélfs Vlaamse schlagers.”

Shakira is een Arabische naam voor meisjes en betekent ‘dankbaar’. Chikara is een Japanse jongensnaam, die ‘(gebruik maken van de) kracht (van een ander)’ betekent.

Ticket in info: KOPERGIETERY