Kopergietery doet guerilla-actie op Gentse scholen Jill Dhondt

10 december 2019

16u49 2 Gent De Kopergietery voerde een guerilla-actie uit in enkele Gentse scholen om hun komende voorstelling plastiekBERTRAND in de kijker te zetten.

De guerilla-actie vond plaats in De Mozaïk en De Oogappel. Met een grote rode loper en muziek werden enkele spectaculaire kostuums waaronder de Ballenman uit de voorstelling plastiekBERTRAND voorgesteld. “We wouden de voorstelling eens op een andere manier in de kijker zetten”, vertelt Willem Jaques, communicatieverantwoordelijke bij de Kopergietery. De leerlingen van de Gentse scholen konden hierdoor genieten van een catwalk van formaat tijdens de speeltijd.

Het theaterstuk plastiekBERTRAND dat volgende week in première gaat zit boordevol kostuumwissels. Toevallig is dat niet gezien het stuk gemaakt werd door twee kostuumontwerpers, Leentje Kerremans en Valerie Le Roy. Hun passie voor kostuums inspireerde de guerilla-actie van vandaag.

Het stuk is vanaf 22 december te zien in de Kopergietery in Gent. Tickets zijn verkrijgbaar via de website.