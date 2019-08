Kop-staartaanrijding op E17: 1 gewonde Jeffrey Dujardin

26 augustus 2019

Op de E17 richting Gent is maandagmiddag rond 14.53 uur ter hoogte van Gentbrugge een ongeval gebeurd. Drie voertuigen kwamen terecht in een kop-staartaanrijding. Door de klap werd het eerste voertuig gekatapulteerd richting de pechstrook. Bij het ongeval raakte de bestuurder in het tweede voertuig, een bestelwagen, gewond. Hij werd buiten levensgevaar overgebracht naar het UZ Gent. Door het ongeval waren twee rijstroken versperd, wat voor hinder zorgde richting Gent. Rond 16 uur was de rijbaan terug vrij voor het verkeer.