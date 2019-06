Koorddansers en zangfeest op de Reep als openingsact Gentse Feesten Erik De Troyer

05 juni 2019

De openingsact van de Gentse Feesten is bekend. Op vrijdag 19 juli zal de Reep ingepalmd worden door koorddansers het Gents koor Allez Chantez en een 50-tal blazers en strijkers. De bedoeling is dat alle Gentenaars om 19u naar daar komen om samen te zingen. “Boven de hoofden valt er ook veel te beleven. Er worden touwen gespannen over de Reep en daar zullen koorddansers stunts uitvoeren. Het zangfeest zelf is voorzien tusse 19u en 20.15u maar om iedereen de kans te geven om te komen kijken blijvend de acrobaten tot zondsondergang de oversteek maken”, aldus schepen van feestelijkheden Annelies Storms (sp.a). De grote lijnen van het evenement waren afgelopen zondag al verklapt door Trefpunt-organisator Jan Hoozee die zijn mond voorbij praatte op de maandelijkse Speakers Corner.