Koor Scala maakt comeback in Ghelamco Arena, organisatie aast op nog meer grote namen Sabine Van Damme

27 juni 2020

Voor het eerst sinds 4 maanden zal het koor Scala van de Kolacny Brothers terug kunnen optreden. Hun comeback vindt plaats in de Ghelamco Arena op 18 juli. De laatste veiligheidsraad bracht duidelijkheid over het optreden van grote koren. Nog goed nieuws voor organisator Arena Events : er mogen 400 in plaats van 200 mensen komen kijken, en dus wordt nu nog gepraat met grotere artiesten voor extra optredens.

Arena Events is de eerste organisator die post-corona concerten ‘pur sang’ organiseert. Uiteraard zijn er ook elders al optredens, maar dat is dan bij een zomerbar of als ‘extra’ bij een evenement. In Ghelamco draait het enkel om de muziek. Enkele van de geplande concerten waren meteen uitverkocht, omdat er slechts 200 toeschouwers tegelijk aanwezig mochten zijn, ook al gaat alles door in open lucht. Maar de veiligheidsraad besliste dat dat aantal mag worden opgetrokken tot 400, en dus zijn er weer plaatsen beschikbaar voor onder meer The Starlings, Stan van Samang en Mama’s Jasje.

Nog goed nieuws: zangers van grote koren mogen terug samen op het podium. “En dus heeft Scala, onder leiding van de Kolacny Brothers, meteen toegehapt”, zegt Barbara Stevens van Arena Events. “Zij komen spelen op zaterdag 18 juli om 21 uur, en dat wordt dus hun allereerste concert sinds de lockdown.” Ook bij Scala zelf zijn ze blij.

“Wij kijken enorm uit naar 18 juli”, zegt Steven Kolacny. “Voor ons is dit - eindelijk - de lang voorbereide en met experten besproken, veilige heropstart van Scala, en dit na 4 maanden volledige stilte. Geen repetities, geen optredens… Wij gaan voor het publiek in Gent dé hoogtepunten uit de voorbije Meisjesnamentournee brengen samen met de gekende Scalaklassiekers.” Scala’s muziek is wereldberoemd, zij zorgden onder meer voor de muziek van de trailer van ‘The Social Network’, de Oscargenomineerde film over het ontstaan van Facebook.

Info en tickets: www.arenaconcerten.be