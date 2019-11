Koop lotjes voor Warmste Week en win een gitaar én een privéconcert van Clouseau, Bart Peeters en Guy Swinnen Sabine Van Damme

12 november 2019

18u24 0 Gent Het AZ Sint-Lucas zet opnieuw een indrukwekkende actie op poten voor de Warmste Week. Opnieuw bouwde één van hun artsen een gitaar, die de komende weken onder meer door Stan Van Samang bespeeld zal worden, zomaar gratis in het ziekenhuis. Met lotjes van 5 euro kan je de gesigneerde gitaar winnen, maar ook 50 tickets voor een exclusief privéconcert met onder meer Clouseau.

Nierspecialist Simon van Hooland maakte voor de tweede keer zelf een gitaar, samen met houtbewerker Tony De Rese. Dit prachtige houten exemplaren met uitgesneden gouden nierbekken werd ‘Domino’ gedoopt, niet toevallig naar dat bekende nummer van Clouseau. Want niet alleen was Kris Wauters de eerste die deze gitaar bespeelde én goed bevond, wie lotjes koopt om deze gitaar te winnen, maakt ook kans op één van de 50 tickets voor een exclusief privéconcert van Clouseau op 18 december, op een geheime locatie. Bart Peeters en Guy Swinnen treden er ook op. Maar voor het zover is, organiseert Sint-Lucas nog een reeks leuke concertjes in de hal van het ziekenhuis zelf, zomaar gratis toegankelijk voor iedereen. Vandaag was Jan Leyers er al, Op 19 november komt Stan Van Samang, op 26 november Patrick Riguelle & Chris Peeters, op 5 december Tom Dice en op 10 december Sioen, telkens van 14 tot 14.30 uur. Alle artiesten signeren ook de achterkant van de gitaar. Psychiater dr. Koen Willems maakte trouwens een prachtige kist voor die unieke Domino-gitaar. Wie ze wil winnen, of kans wil maken op een ticket voor het privé-concert op 18 december, kan zoveel lotjes kopen al hij of zij zelf wil, voor 5 euro per stuk. De opbrengst ervan gaat naar Make-A-Wish en Te Gek!?

Alle info: www.dominogitaar.be