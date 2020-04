Koop lokaal! De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

03 april 2020

18u30 0

Onze stad, ons land, de hele wereld staat stil. Hoe hectisch het er in onze ziekenhuizen aan toe gaat, zo doods liggen onze straten er bij. We houden ons vooral en met steeds meer discipline bezig met gezond blijven en zodoende herontdekken we kleine geneugten van het leven. Wandelen met het gezin, gezelschapsspelletjes spelen, een puzzel van 5.000 stukken leggen, het geluk zit vandaag in onverwachte hoekjes. Frustraties ook. De onzekerheid begint bij velen te knagen. Zelfstandigen en werknemers in de privé vragen zich af of ze morgen nog wel een job hebben. Na een carrière lang de fiscus en de sociale kassen gespijsd te hebben, komt de overheid nu aanzetten met ontoereikende maatregelen die toch handenvol geld kosten. Geld dat ooit zal moeten gerecupereerd worden bij… diezelfde zelfstandigen en werknemers. Statutaire ambtenaren die momenteel niet kunnen werken, worden 100% doorbetaald. Het is hen gegund, die mensen hebben ook belastingen betaald en hebben ook kosten. Contractuelen vallen terug op 70% van hun loon. Zo niet in Gent, want de stad past de overige 30% bij. Van het belastinggeld waar ook zelfstandigen en werknemers uit de privé aan hebben meebetaald. Het stadsbestuur werkt een hoop maatregelen uit om Gent te doen heropleven na de corona-crisis en dat valt enkel toe te juichen. Hoe onze stad dat zal betaald krijgen, blijft de vraag. Diezelfde vraag kunnen we ons stellen bij de inspanningen die de federale overheid doet. Het voor de hand liggende Belgische antwoord zou zijn: “ah bij de werknemers en de kleine zelfstandigen, tiens.” “Spreek de door ons geredde banken en de door belastingvoordelen verwende grote bedrijven aan”, zou ik zeggen. Zonder gehoor te krijgen waarschijnlijk. U snapt het, we zullen zelf onze economie moeten redden. Van zodra het weer kan: koop lokaal! Nu meer dan ooit!