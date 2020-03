Koop eens een ‘ik blijf in mijn kot-trui’, deel opbrengst gaat naar zorgsector Sabine Van Damme

12u57 12 Gent Darcey Verheuge van 9K zit nooit om een stunt verlegen, en hij heeft vooral ook het hart op de juiste plaats. Hij heeft een reeks truien gemaakt met ‘ik blijf in mijn kot’. “Ik verkoop die – online uiteraard – aan lagere prijzen dan in de shop. En per verkocht item schenk ik 5 euro aan de zorgsector.”

De 9K–kledij is in Gent best wel gekend, omwille van de Gentse opschriften die mensen met een andere postcode vaak niet begrijpen. ‘Tsemanie’ bijvoorbeeld, geen enkele Limburger haalt daar ‘het interesseert mij niet’ uit. De nieuwste collectie is wél voor iedereen duidelijk: ‘ik blijf in mijn kot’. De versie ‘blijf in uw kot’ kan ook.

“Ik wil iets positief doen in deze moeilijke tijden”, zegt Darcey. “En omdat het zo belangrijk is om binnen te blijven, wil ik daarop inspelen. Daarom heb ik sweaters en T-shirts gemaakt met het opschrift ‘ik blijf in mijn kot’. Petjes volgen ook nog. Ik hoop zo mensen mee te overtuigen om echt van elkaar weg te blijven, om het coronavirus in te dijken. Ik verkoop ze goedkoper dan de andere truien en T-shirts.”

Darcey gaat verder: “Per online bestelling van een ‘ik blijf in mijn kot’-trui gaat er 5 euro naar de helden van de zorgsector. Hoe dat concreet moet weet ik niet, dat moet ik nog uitzoeken, desnoods met een cheque. Maar ik wil echt iets voor hen doen.” Darcey vraagt ook aan de kopers om een selfie met de kledij aan te maken, in hun kot uiteraard, en die te posten op Instagram en Facebook, met de hashtag #ikblijfinmijnkot en #9KDokNoord.

Bestellen? www.9kdoknoord.be