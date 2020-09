Koningspaar woont wereldpremière van ‘Für Van Eyck’ bij in Sint-Baafskathedraal Sabine Van Damme

22 september 2020

19u06 0 Gent Niemand minder dan Koning Filip en Koningin Mathilde zakten af naar de Gentse Sint-Baafskathedraal om een concert van dirigent Philippe Herreweghe bij te wonen. Niet zomaar een concert uiteraard, maar de wereldpremière van Arvo Pärt van het Collegium Vocale Gent.

Het Festival van Vlaanderen is gestart, en dat gaat in Gent nooit ongemerkt voorbij. Maar een koninklijk bezoek, dat gebeurt nu ook niet elk jaar. Maar voor het 50-jarig bestaan van het Collegium Vocale mag het al eens iets meer zijn. Filip en Mathilde zagen er – ondanks de regeringscrisis – best ontspannen uit. Enkele royalty-fans waren ook afgezakt naar de kathedraal om het koningspaar te begroeten. Ook voor de Gentse notabelen was het speciaal. Het was de eerste ontmoeting van de nieuwe gouverneur Carina Van Cauter met het vorstenpaar in Gent, en ook voor de nieuwe bisschop Lode Van Hecke was het een primeur. Ook de burgemeester, Jan Briers van het Festival van Vlaanderen, de schepen van cultuur en enkele gemeenteraadsleden tekenden present. De koningin – gekleed in een zilveren broek en een witte trui, met bijpassend zilveren mondmasker – nam met haar echtgenoot plaats vooraan in de kathedraal, waar ze genoten van een magistraal concert.