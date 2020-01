Koningspaar poseert gewillig bij bezoek aan Van Eyck-expo Sabine Van Damme & Yannick De Spiegeleir

30 januari 2020

16u44 14 Gent Hoog bezoek donderdag in het Gentse Museum voor Schone Kunsten. Koning Filip en Koningin Mathilde bezoeken er de Van Eyck-tentoonstelling. Voor het grote publiek is het nog wachten tot zaterdag om het werk van de meesters te zien.

Het koningspaar kwam met vertraging toe in Gent. In het MSK werden de vorsten verwelkomd door MSK-directeur Catherine Verleysen en haar dochtertje Astrid (8). Zij was een beetje zenuwachtig, zei ze vooraf, omdat ze bloemen aan de koningin mocht geven. Mathilde verscheen in een goudkleurig kleed, en hield een tasje in dezelfde kleur bijna onzichtbaar onder haar arm geklemd. Ook burgemeester Mathias De Clercq, Oost-Vlaams waarnemend gouverneur Didier Detollenaere en Vlaams minister-president Jan Jambon waren van de partij. Een zaal verder stond er een ruimer ontvangstcomité, met onder meer de schepenen Sami Souguir (cultuur) en Bram Van Braeckevelt (toerisme).

Het koningspaar kreeg in verschillende zalen uitleg van verschillende kenners, onder meer van professor geschiedenis Jan Dumolyn, in Gent ook bekend als kandidaat op de PVDA-lijst. Zowel Filip als Mathilde toonden grote interesse in de schilderijen van Van Eyck, en namen ruim hun tijd om de werken te bewonderen. Bovendien poseerden ze ook gewillig voor de massaal aanwezige pers.

De tentoonstelling ‘Van Eyck, een optische revolutie’ in het MSK opent zaterdag voor het grote publiek.

Lees ook:

Van Eyck, een optische revolutie bekeken en goedgekeurd. “Eerste en laatste keer zo dicht bij een Van Eyck”

De straffe cijfers achter de Van Eyck-tentoonstelling