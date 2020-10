Koningin Paola-prijs Onderwijs eindelijk ‘live’ uitgereikt aan leerkracht Sint-Bavohumaniora Wietske Vos

08 oktober 2020

18u39 0 Gent Natacha Gesquière (51), de wiskundelerares van Sint-Bavohumaniora Gent die eind juni de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs won, kreeg haar prijs gisteren eindelijk ‘live’ overhandigd tijdens een plechtigheid op het Koninklijk Paleis. Deze ceremonie was tot nu toe uitgesteld omwille van corona.

De Stichting Koningin Paola reikte op woensdag 7 oktober in de namiddag in het Koninklijk Paleis van Brussel de prijzen uit van de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2019-2020. Dit gebeurde tijdens een ceremonie, met toepassing van de coronamaatregelen, in aanwezigheid van Koningin Paola en Koning Albert.

De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs bekroont projecten van leerkrachten uit het gewoon basis- en het secundair onderwijs die een origineel pedagogisch project bedacht hebben dat kwaliteitsonderwijs nastreeft. Een van de laureaten was Natacha Gesquière, leerkracht wiskunde aan Sint-Bavohumaniora. Zij won de prijs met KIKS, een STEM-project dat leerlingen inwijdt in wetenschappelijk onderzoek en artificiële intelligentie (AI).

Cachet

Hilde Allaert, directeur van Sint-Bavohumaniora, was erbij en reageert enthousiast: “Het is toch wel een belevenis om eens uitgenodigd te worden op het paleis. Ik ben 60 jaar en was daar nog nooit binnen geweest. (lacht) Toch wel indrukwekkend, die zalen met die kroonluchters. Ik herkende de zaal waar de ministers de eed afleggen, en de uitreiking was in de zaal van het kerstconcert.”

De ceremonie was coronaproof: met mondmasker, afstand houden en geen receptie achteraf. Allaert: “De winnaars mochten om de beurt, met respect voor de afstandsregel, achter het koningskoppel plaatsnemen, en vervolgens werd een foto gemaakt. Nee, Albert en Paola hebben niets tegen ons gezegd. Natuurlijk, zij zijn oud nu, ze lopen allebei met een stok. Maar toch, het had veel cachet: die plechtige sfeer, het koningspaar en die statige omgeving.”