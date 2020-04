Koningin Mathilde op bezoek in UZ Gent: bezorgd om psychologisch welzijn in coronacrisis Sabine Van Damme

22 april 2020

14u34 3 Gent Koningin Mathilde bracht vanmorgen een werkbezoek aan het UZ Gent. Burgemeester De Clercq was daarbij aanwezig. De koningin kwam peilen naar het psychologisch welzijn tijdens deze crisis. Naar de Covid-afdelingen ging de koningin niet.

De koningin werd op een ietwat aparte manier ontvangen in het UZ Gent. “We zijn uiteraard zeer voorzichtig geweest wat social distancing betreft”, zegt woordvoerder Karlien Wouters. “We hebben plaatsgenomen in een grote zaal met heel weinig mensen. Als psychologe toonde de koningin zich uitermate geïnteresseerd in het welzijn van onze patiënten en hun naasten, en in de veerkracht van onze zorgverleners. Ze heeft overleg gepleegd met enkele psychologen van ons ziekenhuis, en was benieuwd naar hoe we hier juist aan psychologische ondersteuning doen. Hoe zorgen we ervoor dat Covid-19-patiënten de moed erin houden? Hoe begeleiden we patiënten en familieleden op moeilijke momenten? Hoe ondersteunen we zorgverleners die onder grote druk werken? We deelden onze aanpak, ervaringen, bezorgdheden en lichtpuntjes. De koningin voerde een open en boeiend gesprek met enkele artsen en psychologen van ons ziekenhuis. Ondanks de afstandsregels werd het een hartelijk bezoek.”

De koningin is niet naar de Covid-afdeling geweest en heeft ook geen contact met patiënten gehad.