Koning Leopold II is weg, maar daar zal het niet bij blijven

Sabine Van Damme

30 juni 2020

18u48 15 Gent Dag op dag 60 jaar na de onafhankelijkheid van Congo is aan het Zuidpark het standbeeld van Koning Leopold II verwijderd. Deze vorst met bedenkelijke reputatie verdient niet langer een plaats op het openbaar domein, zo is beslist. Dat gebeurde onder luid applaus, en met speeches. De holle bronzen buste wordt nu naar het STAM gebracht, waar ze een educatieve functie krijgt.

Liefst zeven mensen met Afrikaanse roots namen het woord, voor het standbeeld verwijderd werd. Zij vertelden waarom het weghalen van dat beeld zo belangrijk is voor hen, maar ook voor de gehele maatschappij. “De koloniale wereld heeft nooit stilgestaan bij het leed dat beelden als dit veroorzaken bij de slachtoffers”, klonk het. Maar ook: “Racisme is nog steeds aanwezig in onze stad. Het weghalen van dit beeld is geen eerste stap, het is een voorwaarde om de weg naar een betere samenleving samen te kunnen afleggen. Dit is een symbolische stap. Eindelijk wordt de Congolese gemeenschap gehoord. Hiermee toont het stadsbestuur aan dat het de pijn van de Afrikaanse diaspora erkent, en dat het ook actief wil meebouwen aan een inclusieve stad.”

Dat het niet bij dit beeld van Leopold II zal blijven, is intussen wel duidelijk. In het najaar doet een werkgroep dekolonsering, opgericht eind 2019, suggesties aan het stadsbestuur over hoe het verder moet. Onder meer de Koning Leopold II-laan staat ter discussie, maar bijvoorbeeld ook het beeld ‘Het Moorke’ in het Citadelpark, en zelfs de naam Woodrow Wilsonplein. De buste van Leopold II is nu wel weg, maar de marmeren sokkel met de opschriften staat er nog. Dat blijft voorlopig zo. Later zal bekeken worden wat daarmee moet gebeuren, en hoe de plek in de toekomst zal worden ingevuld.

Na een minuut stilte voor de slachtoffers van de vorst, en onder toeziend oog van burgemeester De Clercq, de schepenen Tine Heyse en Astrid De Bruycker, en heel wat aanwezigen, werd de buste omhoog gehesen en op een bestelwagen gezet. “Het beeld gaat naar het depot van STAM”, zegt Heyse. “Het is de bedoeling dat het museum met het beeld aan de slag gaat, om het een educatieve functie te geven. Want met het weghalen van dit beeld slaan we een zwarte bladzijde om, maar we mogen de geschiedenis nooit vergeten. We moeten ook de volgende generaties vertellen wat er is gebeurd.”

Belgische driekleur

Maandag bracht de royalistische en vaderlandslievende vereniging Pro Belgica nog een bloemenhulde bij het beeld, dat de voorbije maanden en jaren veelvuldig werd beschadigd. De stad nam de laatste maand zelfs niet meer de moeite om de rode verf te verwijderen. Pro Belgica wees erop dat Leopold II ook goede zaken heeft verwezenlijkt. Ook dinsdag stond iemand met de Belgische driekleur in het publiek.

