Koning Filip speelt pictionary tijdens bezoek aan taalkampen Roeland Sabine Van Damme

07 juli 2020

13u59 0 Gent Hoog bezoek vandaag in de school De Nieuwen Bosch, waar momenteel een Nederlands taalkamp van vzw Roeland doorgaat. Die vzw viert in 2021 zijn 50ste verjaardag, en krijgt daarvoor de titel ‘koninklijk’. Dat daar ook een bezoek van de koning zelf bij hoorde, hadden ze niet echt verwacht.

Met een 40-tal zijn ze, de jongeren die deze week een Nederlands taalbad krijgen in De Nieuwen Bosch. Spelenderwijs leren ze de taal aan, en Nederlands is ook de enige taal die gesproken wordt tijdens het kamp, dat 9 dagen duurt. De kinderen logeren in het internaat van de school. Doorgaans zijn de groepen groter, maar door corona kon dat nu niet. Roeland vzw organiseert taalkampen in het Nederlands, Frans en Engels voor jongeren van 7 tot 18 jaar. In Gent zitten nu 12 tot 18-jarigen, het overgrote deel afkomstig van Brussel en Wallonië.

Iets na 10 uur mochten ze vandaag de koning ontvangen, wat duidelijk tot enige zenuwachtigheid leidde bij de kinderen. De vorst – net als zijn hele entourage met mondmasker – werd ontvangen door de waarnemend gouverneur Didier Detollenaere, de burgemeester, en de mensen van Roeland vzw, ook allemaal met mondmasker. De koning – casual gekleed in beige en met paarse kousen – kreeg uitleg over de werking van de taalkampen, en over hoe aan de jongeren de taal wordt aangeleerd.

Daarna ging het richting groepjes jongeren, die toneeltjes hadden voorbereid voor de vorst. Zo was er – enigszins vreemd qua timing – een interview met Sinterklaas, in het Nederlands. De koning vroeg daarna – ook in het Nederlands – waar de jongeren vandaan kwamen, en of ze elkaar al kenden voor het kamp. De volgende groep jongeren speelde pictionary, waarbij de koning ook zelf een tekening maakte. Hij tekende een hoed, op verdienstelijke wijze zelfs. De jongeren konden dan ook vrij snel raden waarover het ging. Op het einde van zijn bezoek kreeg de koning nog enkele geschenken van de jongeren. Hij wenste hen nog veel plezier en nieuwe vriendschappen.