Komt asielboot Reno terug naar Gent?

24 augustus 2019

De stad Gent bekijkt of het de asielboot Reno terug naar Gent kan halen. Dat gebeurt op vraag van Fedasil. De asielboot- eigenlijk is het een drijvend ponton - lag tot 2017 nog aan de Rigakaai.

De boot is eigendom van een Nederlandse firma en deed destijds dienst als drijvende gevangenis in Nederland. ‘De bajesboot’ was er zeer omstreden en werd snel uit dienst genomen. Om dienst te doen als asielcentrum werd de Reno grondig verbouwd. Er kunnen zo’n 250 mensen op logeren. Fedasil heeft extra slaapplaatsen nodig omdat 95% van alle bedden in de asielcentra volzet zijn. Een officiële beslissing van de stad is er nog niet.

