Komst Milo Rau legt NTGent geen windeieren Erik De Troyer

03 juli 2019

16u39 0

NTGent heeft al meer dan 18.000 tickets verkocht voor het komende seizoen. Dat is dubbel zo veel als vorig jaar rond dezelfde periode. Het ziet er naar uit dat de komst van de Zwitserse regisseur Milo Rau als artistiek directeur vruchten afwerpt.

Rau begon in 2018 aan zijn nieuwe job en het was al snel duidelijk dat de man al eens graag shockeert. Vorig jaar was er het stuk Lam Gods waarin kinderen toekeken hoe twee acteurs op het podium de liefde bedreven. Hij plaatste ook een advertentie in de hoop een teruggekeerde syriëstrijder te vinden die mee wou spelen in het theaterstuk. Dat zorgde voor heel wat ophef, maar ook voor volle zalen. Dit jaar speelt acteur Filip Peeters met zijn gezin een gezinsdrama na.