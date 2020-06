Kompass Terras in Gent gesloten omdat er dj speelde: “Compleet absurd, morgen zijn we weer open” Sabine Van Damme

12 juni 2020

15u23 80 Gent Geen Kompass Terras vandaag, want volgens de Nationale Veiligheidsraad overtreden de organisatoren de regels. Bij de reservatie worden drankbonnen verkocht én er speelt een dj op het terras. Dat iedereen netjes blijft zitten op 3 meter van elkaar speelt blijkbaar geen rol, de Veiligheidsraad bestempelt het terras als ‘evenement’. “Compleet absurd”, vindt Jens Grieten, die het concept tegen morgen al herwerkt.

Kompass Terras, met 650 plaatsen op meer dan noodzakelijke afstand van elkaar, is het de meest opmerkelijke omvorming in het post-coronatijdperk. Een nachtclub die zichzelf omtovert tot dagterras, het is ongezien. Maar lang heeft het feest niet geduurd, volgens de Nationale Veiligheidsraad is Kompass Terras een evenement en dus verboden. Want Jens Grieten en co laten een dj spelen op het terras. “Compleet absurd”, vindt Jens. “We spelen muziek aan minder dan 80 decibel, wat toegelaten is. En iedereen blijft zitten. Er is een duidelijk dansverbod.”

Evenement

Maar omdat ze ook met een reservatiesysteem werken waarbij ook drankbonnen worden verkocht, is de Veiligheidsraad onverbiddelijk: mag niet. “Dus wij zorgen voor een reservatiesysteem, zodat we zeker zijn dat er niet teveel volk komt, dat we weten wie er is en het is weer niet goed. Hebben die mannen niks anders te doen? Hun begroting in orde krijgen bijvoorbeeld?” De stad had het dossier van Kompass Terras wel goedgekeurd, maar moest nu de boodschap van de Veiligheidsraad overbrengen. “Wij zagen er inderdaad geen graten in, maar kunnen nu niet anders dan de boodschap brengen”, klinkt het op het kabinet van de burgemeester. Dat bevestigt ook Grieten. “De stad stelt zich heel constructief op, het is zeker niet hun beslissing.”

Geen Kompass Terras dus vandaag. Iedereen die gereserveerd had, wordt verschoven naar volgende vrijdag. “Maar morgen zijn we er terug”, belooft Grieten. “Met een nieuw reservatiesysteem, dat ze niet als ‘tickets’ kunnen bestempelen. En zonder dj op het terras, maar met een livestream. Dat vergt wel weer aanpassingen en investeringen, maar bon, als het moet, dan moet het. Hoe absurd we het ook vinden. Maar we laten het zeker ook nog juridisch uitpluizen, of dit wel klopt.”

Evenementen mogen weer vanaf 1 juli, maar maximum met 200 aanwezigen. Ook dan zal Kompass Terras dus nog geen live dj’s op het terras mogen zetten.