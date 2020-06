Kompass Terras, de meest bijzondere corona-aanpassing Sabine Van Damme

10 juni 2020

20u54 0 Gent Corona dwingt velen tot creativiteit, maar bij Kompass spannen ze daarbij toch de kroon. De beste nachtclub van het land toverde zichzelf om tot een braaf terras. En daar komt nog volk op af ook. Niet meer raven tot het ochtendgloren, wel netjes ‘terraven’ in de namiddag.

Nightlife is nog niet aan de orde, dus zit er voor nachtclubs en danscafés niks anders op dan dicht te blijven. Tenzij je alles gewoon omdraait, en overstapt van het nacht- naar het dagleven. Jens Grieten van Kompass Klub toont dat het kan. Kompass Terras opende vandaag voor het eerst, en had meteen succes. Netjes ineen getimmerde tafels en bankjes per tien personen, obers met mondmaskers, het gelijkt in niks op wat de Kompass Klub anders is. Er is wel muziek, maar die moet stil volgens de regels. En het terras is ook leuk aangekleed met glitterbollen en lampjes. Het was meteen ‘bakske vol’, ook al is het eigenlijk geen terrasweer.

Centrum

Intussen komen in het centrum de terrasuitbreidingen ook op gang. Het Sint-Baafsplein bijvoorbeeld ziet er plots een stuk gezelliger uit met tafels en stoelen die ook in het midden van het plein staan. Meer dan 50 zaken kregen hun terrasuitbreiding al, maar er zijn meer dan 100 aanvragen ingediend. De stad heeft de handen vol met het bestuderen en goed- of afkeuren ervan.