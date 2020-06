Kompass Klub wordt Kompass Terras: “Maar echt uitgaan zit er nog niet in” Sabine Van Damme

04 juni 2020

17u51 1 Gent De horeca mag maandag weer open, maar voor nightlife is dat nog niet het geval. Het komt er dus op aan creatief te zijn. En dat zijn ze bij Kompass Klub. “Wij gaan voor een groot terras met tafels voor bubbels van 10 personen”, zegt Jens Grieten.

Geen diep-nachtelijke rave-sessies, geen bonkende beats, geen grote namen. De beste club van het land wordt… een rustig terras. “Ja, we willen open doen”, zegt bezieler Jens Grieten. “Dus zat er niks anders op om onszelf opnieuw uit te vinden. Waar wij zitten is er genoeg buitenruimte om een groot terras te maken, met tafels voor 10 personen, allemaal ver genoeg uit elkaar, en met bediening aan tafel. Hoe en wat exact, dat bekijken we nog. Maar we zullen er dus zijn, vanaf woensdag, in de namiddag, op onze vaste plek aan de Ottergemsesteenweg Zuid. We doen dan elke dag open, van woensdag tot en met zondag.”

Kompass Terras blijft uiteraard open tot 1 uur, maar op geweldige muziek moeten de bezoekers voorlopig niet rekenen. “De exacte regels moeten we nog bekijken natuurlijk, maar uitgaan zit er voorlopig niet in. We willen er gewoon voor zorgen dat onze vaste klanten elkaar terug kunnen zien in een gezellig kader”, aldus nog Grieten.