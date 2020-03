Kompass Klub gaat feest livestreamen, zodat je kan dansen in je living Sabine Van Damme

12 maart 2020

21u25 114 Gent Geen evenementen meer, geen feesten, en dat is een dikke streep door de rekening van heel wat organisatoren én mensen die tickets hebben gekocht. Zo ook voor de Gentse Kompass Klub. Al laat die de geplande dj’s toch komen om te draaien voor een lege zaal en dat te livestreamen. Zo kan je toch nog dansen, als is het dan van thuis uit.

De Kompass Klub had een stevig feestje gepland op zaterdagavond, met Kollektiv, DVS1 & Freddy K. Maar dat kan en mag dus niet meer doorgaan. Althans, niet met publiek. Bij Kompass zijn ze gelukkig creatief, en hebben ze de naam van hun evenement veranderd naar Lockdown Session, Live Stream. Het lijkt er dus op dat Kompass de dj’s zal laten draaien voor een lege zaal, om die beelden dan via livestream uit te zenden. Wie wil, kan dan toch nog een stevig feest bouwen. Thuis, in de living. Start: zaterdag om 19 uur.