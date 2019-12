Kok vlucht voor sociale controle met wokpan in de hand Wouter Spillebeen

18 december 2019

15u33 8 Gent Bij een controle van de sociale inspectie in een Gents Aziatisch restaurant bleken de koks in de keuken niet voor de klanten, maar wel voor zichzelf te koken. Met dat smoesje probeerde het restaurant voor twee werknemers zonder arbeidsvergunning een boete te ontlopen.

Het noedelrestaurant kreeg meermaals de sociale inspectie over de vloer en telkens bleken er in de keuken personen aan de slag te zijn die er niet mochten werken. Twee koks sloegen op de vlucht, “met de wokpan nog in de hand”, volgens het Openbaar Ministerie. Voor de sociale fraude riskeert het restaurant een boete van 24.000 euro.

Maar de verdediging gaat voluit voor de vrijspraak. De koks die niet in het restaurant mochten werken, waren volgens hen namelijk enkel voor zichzelf aan het koken. “Een dakloze man zocht onderdak en werk bij de uitbaters”, aldus de verdediging. “Werk konden ze hem niet geven, maar de eigenaar wilde hem wel voor twee dagen een kamer aanbieden boven het restaurant. Bij dat woongedeelte is geen keuken, dus de man stond voor zichzelf te koken in de keuken van het restaurant.”

De rechter leek weinig te geloven van die uitleg. “Slechte service, als iedereen in het restaurent voor zichzelf moet koken”, merkte hij op. Op 15 januari spreekt hij een vonnis uit.