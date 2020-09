Kok van De Appelier en brouwer van L’Arogante openden restaurant Bassin in Gentbrugge, net voor de lockdown Jill Dhondt

24 september 2020

15u28 0 Gent Gaia Knockaert (30) en Pedro De Graeve (45) kennen het één en ander van lekker eten en drinken. Gaia roerde in de potten van De Appelier voor ze haar eigen restaurant opende, en Pedro is de trotse brouwer van het Gentse L’Arogante bier. Het koppel is gek op klassiekers en wereldse gerechten, en serveert daarom een combinatie van beiden in hun nieuwe restaurant Bassin.

Gaia en Pedro openden hun nieuwe restaurant net voor de lockdown. “We wouden de Gentbrugse gezelligheid in huis halen”, zegt Pedro. “Bassin draait helemaal rond vers, lokaal en seizoensgebonden. Gaia maakt alles zelf, van het brood tot de gefermenteerde groenten in de salade.”

In Basin kan je van woensdag tot maandag terecht voor lunch en avondeten. De kaart is klein, maar wisselt voortdurend en bevat steeds een vegetarische, veganistische, vis- en vleesoptie. “Vegetarisch betekent hier ook meer dan een salade geitenkaas. We houden van wereldkeuken maar ook van klassiekers, daarom proberen we steeds een leuke mix van beiden op de kaart te zetten. Het is belangrijk dat klanten een houvast hebben en tegelijk iets nieuws kunnen ervaren. Zo kon je vandaag kiezen voor een stoofpotje van Belgisch lam of een rode curry met rijstballetjes als je onze lunchmenu nam.”

De drankenkaart van Basin moet zeker niet onderdaan voor de gerechten. Uiteraard kan je L’Arogante krijgen, maar er staan nog veel andere lokale bieren op de kaart. Er is ook kombucha van het vat. “Grote merken zal je hier niet vinden. We werken liever met alternatieve, lokale merken.” Binnenkort kan je naast binnen ook op het terras genieten van een lekker drankje en een inventief gerecht. Afhalen is ook een optie.

Basin, Bassijnstraat 65, Gentbrugge.