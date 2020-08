Koffiebar Clouds in my coffee bindt via Instagram strijd aan met afval in Dampoortbuurt Jill Dhondt

17 augustus 2020

Veva Van Sloun is het moe om afval te vinden voor en rond haar koffiebar Clouds in my coffee op de Dendermondsesteenweg. Ze richtte de Instagrampagina 'Dampoort United' op om andere buurtbewoners te sensibiliseren en uit te nodigen om samen een oplossing te vinden.

“Ik hou van onze diverse buurt en woon hier enorm graag”, zegt Veva, “alleen is afval een groot probleem. Sluikstorten gebeurt constant in de parken en huishoudafval komt regelmatig in de weinige vuilnisbakken op straat terecht.”

Om het probleem in beeld te brengen, maakte de Gentse de Instagrampagina ‘Dampoort United’ aan. Daarmee wil ze andere buurtbewoners bewust maken van het probleem, en samen met hen op zoek gaan naar een langdurige oplossing. “Volgende week zitten we voor het eerst samen met enkele buurtbewoners om een stappenplan uit te werken. Er moet een mentaliteitsverandering komen, en daar willen we samen voor zorgen. Uiteraard is de stad meer dan welkom om ons daarin te ondersteunen.”