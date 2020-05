Koen Crucke heeft het gehad met thuis zitten. “Geen Gentse Feesten? Ik ga sowieso zingen, desnoods op straat”



Sabine Van Damme

29 mei 2020

10u05 0 Gent Steeds meer Gentse artiesten krijgen het op hun zenuwen, omdat ze niet meer mogen optreden. Vooral het feit dat de Gentse Feesten zijn afgelast, doet pijn. “Geen Gentse Feesten, dat bestaat niet”, zegt nu ook Koen Crucke. “Ik zal in Gent zijn, en ik ga zingen, desnoods op straat.”

“Ik ging optreden met Luk De Bruycker samen, ik ging solo optreden, ik ging op het Sint-Baafsplein staan en opnieuw de Gentse mis doen. Ik ging zoveel doen dat ik opnieuw 10 dagen een appartement in Gent had gehuurd, zoals eigenlijk elk jaar”, zegt Koen Crucke, die nu al enkele jaren in De Haan aan zee woont. “Dat appartement heb ik niet opgezegd. Ik zal in Gent zijn tijdens de Gentse Feesten. Dat kàn gewoon niet anders.”

De mensen die entertainen als job, die leven van hun optredens, en dan zeker de jonge artiesten, die hebben momenteel geen inkomen, gewoon niks Koen Crucke

Momenteel herstelt Koen van een heupoperatie – zijn tweede al – maar dat gaat vlot. “En dus ben ik al aan het overleggen met Luk De Bruycker wat we wél kunnen doen. Ok, er zullen geen podia zijn, en ook de theaterzalen blijven waarschijnlijk dicht. Maar niks doen in de Gentse Feesten, dat bestààt gewoon niet. Desnoods ga ik gewoon op straat zingen, uiteraard met respect voor de regels die dan gelden. Dat ik er niks ga aan verdienen, dat weet ik ook wel. We kunnen hooguit een hoed leggen. Maar daar gaat het nu niet om. Mensen als ik zijn geboren om te entertainen, om op te treden, om te zingen. Niet om thuis in de zetel te zitten. Daar heb ik het hélemaal mee gehad.”

Statuut

Koen maakt zich intussen ook serieus zorgen om zijn collega-artiesten. “De mensen die entertainen als job, die leven van hun optredens, en dan zeker de jonge artiesten, die hebben momenteel geen inkomen, gewoon niks. Nul. De cafés en restaurants roepen dat ze open willen, en de regering springt. De kappers, de doe-het-zelf-zaken, noem maar op. Maar wanneer trekt iemand zich het lot van de artiesten aan? Ik denk dat wij uiteindelijk het zwaarst getroffen zullen zijn door deze hele crisis. Voor iedereen is er wel iets van financiële compensatie uitgewerkt. Maar wij, artiesten, wij hebben zelfs geen deftig statuut.”