Koen Crucke geeft concert met Stadsbeiaardier “Ik denk dat dit een Belgische primeur is, misschien zelfs een wereldprimeur” Sabine Van Damme

01 augustus 2019

17u07 12 Gent De stadsbeiaardier die zich helemaal uitleeft in de toren van het Belfort, mét een extra klok: de stem van Koen Crucke. Dat tafereel zal zich zaterdag om 20 uur ontplooien, met onder meer een Gentse versie van ‘Ave Maria’. “Ik denk niet dat dit al ooit eerder gedaan werd”, zegt Crucke.

Hij had het idee al langer in zijn hoofd, zegt hij, maar hij durfde Koen Crucke niet vragen om mee te doen. Tot stadsbeiaardier Kenneth Theunissen het toch deed, en Crucke meteen enthousiast was. Dat resulteert dus in een uniek concert komende zaterdag, om 20 uur. “Dit concert kadert in een reeks beiaardconcerten deze zomer”, zegt Theunissen. “’Wake the Dragon’, het concert op 6 juli waarbij we een recordpoging deden om het meest hoornspelers ooit samen te brengen, was er ook één van die reeks.”

Maar zaterdag is er dus de tenorstem van Koen Crucke, die de beiaard zal versterken. “Ik speel gewoon op de beiaard zoals anders, en Koen zal naast mij staan in de toren”, zegt Theunissen. “Zijn stem zal uiteraard versterkt worden, en op een scherm op het Sint-Baafsplein zal het publiek ons live bezig kunnen zien. Heel bijzonder wordt dat.”

Te horen tot op Vrijdagmarkt

Crucke heeft er alvast zin in. Bij een eerste repetitie in de Belforttoren kon hij zijn enthousiasme niet verbergen. “Ik denk dat het de eerste keer is in België dat zoiets gedaan wordt, een beiaardier met een zanger samen. Misschien is het zelfs een wereldprimeur!” Crucke liet zich alvast niet van de wijs brengen door de ietwat vreemde klank van de klokken, die helemaal anders klinkt dan pakweg pianobegeleiding. Tijdens de repetitie kon iedereen uiteraard de Beiaardklokken horen, maar het overgrote deel van de performance van Koen bleef binnen de toren. Alleen heel even werd ook de versterking getest. En dan kon je Crucke horen zingen tot op de Vrijdagmarkt. Mensen keken er vreemd van op, omdat ze niet konden zien van waar het gezang afkomstig was. “Hoe ver het geluid van het Belfort reikt, hangt van de wind af”, weet Theunissen. “Maar tot op de Vrijdagmarkt, dat is zeker mogelijk.”

Crucke zal overigens niet de hele tijd zingen zaterdag, de beiaardier speelt ook enkele nummers alleen. Crucke zal wel Panis Angelicus brengen, net als Ave Maria (in ’t Gents), Parlami D’amore Mariu, Clocke Roeland, De Torens van ons Gent en Als Strop Ben ik geboren. Opvallend: ’t Vliegerke en Mia worden wel gespeeld, maar dus niet door Koen meegezongen.

Wie het concert wil meemaken hoeft alleen maar zaterdagavond 3 augustus vanaf 20 uur rond te hangen in de buurt van de Belforttoren, wie ook beeld wil moet op het Sint-Baafsplein gaan staan.