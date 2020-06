Koen Crucke en Luk De Bruyker gaan gewoon door met Gentse Feestenshow, wel voor een minipubliek Sabine Van Damme

22 juni 2020

13u06 0 Gent “Geen Gentse Feesten? Klopt niks van.” Luk De Bruyker en Koen Crucke zijn niet van plan dit jaar zomaar te laten passeren. Samen met accordeonist Rein De Vos boksten ze een programma in elkaar, dat ze brengen in het Lakenmetershuis op de Vrijdagmarkt.

De voorbije jaren stonden Luk en Koen tijdens de Feesten op de planken van de Minard, maar die is nu gesloten, want er zijn renovatiewerken aan de gang. Dus wijkt het duo – samen goed voor meer dan 75 jaar Gentse Feestenervaring – uit naar het Lakenmetershuis op de Vrijdagmarkt. Makkelijk voor Luk, want daar speelt hij tijdens de Gentse Feesten ook zijn Koenfeeransse met Pierke Pierlala. “Wij ‘eiwe knarren’ zijn ervan overtuigd dat we iets moesten doen, zelfs in coronatijd”, zegt Luk.

Evergreens

En dus is er nu ‘Twie Hieres van stand in Coronatijd’. Naar jaarlijkse gewoonte stelde Luk een intiem programma samen en vertaalde een aantal evergreens in het Gents. Liedjes van Romain Deconinck, Walter De Buck en actueler werk van de tandem Brossé-Van Laecke passeren de revue, maar ook de Gentse coronaversie van ‘Mijn Dorp’ en ‘Nessum Dorma: luisterlied versus opera’ staan op het programma. Dat Koen een ideale vertolker is van dat divers genre heeft hij ondertussen wel bewezen. Het duo wordt begeleid door een doorwinterde accordeonist, Rein De Vos.

De intieme performance wordt maar 2 keer gespeeld, op 21 juli en 24 juli om 15 uur, en er kunnen telkens maar 35 toeschouwers binnen. Naast puur amusement staat beiden ‘hieres van stand’ immer ook garant voor veiligheid. Wie erbij wil zijn reserveert dus best snel via www.uitbureau.be. Tickets kosten 20 euro.