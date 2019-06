Koeltoren Stora Enso heropgestart na legionella-uitbraak: “Bij minste indicatie voor nieuw risico wordt koeltoren gesloten” Sam Ooghe

14u27 0 Gent De koeltoren van papierfabrikant Stora Enso in Langerbrugge, met zeer grote waarschijnlijkheid de bron van de legionella-uitbraak die aan twee mensen het leven kostte, is heropgestart. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal de situatie intensief monitoren.

Het labo-onderzoek naar de legionella-uitbraak in de Gentse Kanaalzone wees naar één specifieke koeltoren als de hoogstwaarschijnlijke bron van de besmetting: die van papierfabrikant Stora Enso. De koeltoren was op initiatief van het bedrijf zelf al stilgelegd voor grondig onderhoud en reiniging. De heropstart van de koeltoren vereiste een nieuwe risicoanalyse en een nieuw beheersplan van het bedrijf.

“We hebben de analyse en het plan grondig nagekeken en voorzien van extra aanbevelingen, samen met binnen- en buitenlandse experten”, aldus Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Het nieuwe beheersplan voorziet meer maatregelen en diepgaandere zelfcontrole op verschillende risicopunten in de installatie. Dit om nieuwe legionellagroei te vermijden of in een zeer vroeg stadium te detecteren. Dit beheersplan is volgens ons en de experten een degelijk beheersplan voor een veilige werking en onderhoud van zo’n installatie.”

Verhoogd toezicht

“Het is uiteraard belangrijk dat het bedrijf zijn beheersplan ook uitvoert”, gaat Moonens verder. “Wij zullen de werking van de koeltoren opvolgen met verhoogd toezicht, dat bestaat uit plaatsbezoeken, het opvragen van de logboekgegevens en met eigen staalnames bovenop de monitoring die het bedrijf zelf zal doen. Krijgen wij de minste indicatie dat het bedrijf zijn beheersplan niet correct uitvoert of er een risico voor de volksgezondheid ontstaat, dan zullen wij de sluiting van de koeltoren vragen.”

De precieze oorzaken voor de eerdere legionellagroei in de koeltoren zijn nog niet bekend. “Die moeten zowel wij als het bedrijf nog verder onderzoeken. Dat maakt deel uit van het gerechtelijk onderzoek en we kunnen er om die reden geen uitspraken over doen.” Ook verdere laboresultaten over patiënten of andere bedrijven behoren tot het gerechtelijk onderzoek. Het Agentschap Zorg en Gezondheid stelt wel dat er momenteel geen aanwijzingen zijn van een andere bron van besmetting.