Knokke-Heist en UGent onderzoeken drie jaar lang gehoor van jeugd Redactie

27 november 2019

De gemeente Knokke-Heist start in januari een wetenschappelijk project in samenwerking met de Universiteit Gent om het gehoor van de schoolgaande jeugd in kaart te brengen. Bedoeling is dat 248 leerlingen van drie scholen vanaf het vierde middelbaar regelmatig onderzocht worden op hun gehoor. Door middel van tussentijdse enquêtes worden de tieners frequent opgevolgd. Na drie jaar volgt een evaluatie. Het gaat om een unieke samenwerking in Vlaanderen. "Als gemeente zetten we al tien jaar in op preventie. We beseffen hoe belangrijk het is. Gehoorschade los je niet zomaar op met medicatie en is vaak blijvend", zegt schepen van Preventie Annie Vandenbussche.

Het onderzoek zal onder meer gaan over hoe vaak gehoorschade voorkomt bij de jeugd, hoe 16- tot 18-jarigen omgaan met hun gehoor en welke impact een sensibiliseringscampagne heeft. (MMB)