Knijtenplaag Gentbrugge: brengt test met meer water en rietmatten oplossing? Sabine Van Damme

09 augustus 2019

17u37 4 Gent Er is hoop voor de omwonenden van de Schelde in Gentbrugge en Sint-Amandsberg, al is die hoop vooral voor volgende zomer. De stad en de Vlaamse Waterweg hebben een plan om de knijtenplaag in te dijken, met meer water en rieten matten. Al blijft het afwachten of dat zal lukken.

Al 15 jaar lang worden de omwonenden van de Schelde in Gentbrugge en Sint-Amandsberg tijdens de zomermaanden verslonden door knijten. Tussen 17 en 22 uur ’s avonds komen die beestjes uit de modder van de Schelde-arm daar, en steken in elk stuk menselijk vlees dat niet vakkundig is afgedekt. De bewoners groepeerden zich en probeerden – nog maar eens – om een oplossing te vragen bij de nieuwe bevoegde schepen, Astrid De Bruycker. Dat lijkt nu te gaan lukken.

“Ik heb een constructief overleg gehad met de Groendienst en met de Vlaamse Waterweg, die verantwoordelijk is voor het beheer van de Schelde”, zegt De Bruycker . “Het slechte nieuws is: voor deze zomer krijgen we het niet meer opgelost. Maar er is hoop dat het volgende zomer een stuk beter zal zijn. Helemaal weg zullen die beesten nooit zijn, maar de plaag die er nu is, moet ingedijkt worden.”

Meer water in Schelde-arm

“De Vlaamse Waterweg is bereid om meer water te laten lopen door de Schelde-arm. Op dit moment kan dat niet, omdat er gewoon te weinig water is. Maar als er meer water door de geul loopt, zal dat op lange termijn wel effect hebben. De zijkanten zullen dan beter begroeien, waardoor je ‘schorren’ zal krijgen en geen nat slib zoals dat er vandaag ligt. Want net dat nat slib is de ideale habitat voor die knijten. Uiteraard groeien die schorren niet op een paar weken tijd. Maar als we volgende zomer een effect willen hebben, moeten we nu maatregelen nemen.”

“Het concrete voorstel is om het bovendebiet in de herfst en de winter te verhogen. Er moet nog technisch bekeken worden over er dan geen vervuiling uit de bovenste lagen gaat wegspoelen, dat wordt binnenkort onderzocht. Dan zou er ook een pilootproject komen met rietmatten. Die matten zouden de begroeiing van de oevers moeten stimuleren, maar we moeten afwachten of dat gaat werken. Als dat allemaal lukt – dus als de bovenlaag slib niet vervuild is, er meer water kan stromen en de rietmatten werken – dan zijn ‘de ideale omstandigheden’ die er nu zijn voor de knijten, weg.”

Infovergadering

De Bruycker plant binnenkort dus een technische vergadering waarbij ook de milieudienst, de milieuverenigingen en de actieve buurtbewoners betrokken zullen worden. Daarna komt er een infovergadering voor de volledige buurt. Voor de definitieve oplossing van het probleem blijft het intussen wachten op de uitvoering van het Sigmaplan.