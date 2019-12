Kloof tussen neuzenmannen verkleint: kramen mogen op 30 meter van mekaar staan Erik De Troyer

03 december 2019

14u00 0

Het Gentse hof van beroep heeft besloten dat de twee rivaliserende neuzenverkopers van de Groentenmarkt maar dertig meter afstand van mekaar moeten houden. Eerder was er een uitspraak waarbij ze vijftig meter uit mekaars buurt moesten blijven. Dat was echter niet werkbaar omdat de kramen maar op 37 meter afstand stonden. Neuzenverkoper Carl Demeestere ging in beroep en krijgt nu gelijk.

Vraag om straf ongedaan te maken

“Nu kan ik me eindelijk gewoon concentreren op wat telt: neuzen verkopen”, zegt hij. “Mijn volgende stap is een brief naar burgemeester De Clercq. Ik ga hem vragen om de straf die burgemeester Termont destijds heeft opgelegd ongedaan te maken. Ik werd toen zowat beschreven als een gevaar voor de maatschappij, maar ik denk dat het nu toch wel duidelijk is dat dat niet zo is. Vragen staat vrij hé”, besluit Carl.