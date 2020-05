Klimzaal Bleau aan Watersportbaan klaar voor heropening, “maar 11 mei lijkt me te vroeg” Cedric Matthys

05 mei 2020

11u45 2 Gent Bleau, de grootste klimzaal van het land, is klaar om opnieuw klimmers te ontvangen. In het complex aan de Watersportbaan in Gent zijn heel wat aanpassingen gedaan. Toch is er voorlopig nog geen toestemming van de overheid. “We zetten geen druk”, zegt zaakvoerder Bert Geerinckx. “ De politiek moet deze beslissing weloverwogen nemen.”

2.028 handtekeningen. Zoveel Belgen ondertekenden intussen al de petitie om de klimzalen op 11 mei te openen. Die dag openen de winkels opnieuw de deuren. De ondertekenaars vinden dat klimzalen hier ook onder vallen. “Ik vind het initiatief charmant”, zegt Bert Geerinckx, zaakvoerder van de Gentse klimzaal Bleau aan de Watersportbaan. “Maar ik vrees er eerlijk gezegd een beetje voor. We zijn klaar om te opnieuw open te doen, maar ik wil de veiligheidsraad niet onder druk zetten. Als elke belangengroep zijn eigen uitzonderingen wil, zijn we verder van huis. 11 mei lijkt me dan ook te vroeg. De politiek moet deze beslissing weloverwogen nemen.”

Protocol

Met Bleau beschikt Gent over de grootste klimzaal van het land. Tot voor de coronacrisis kwamen er dagelijks een vijfhondertal klimmers langs. Dat aantal zal de eerste dagen na de heropening ongetwijfeld lager liggen. “Samen met de 28 andere klimzalen in België hebben we een protocol opgemaakt. Om de toestroom te beperken, zal onze zaal in het begin enkel toegankelijk zijn voor mensen met abonnementen. Zij moeten vooraf een tijdslot reserveren. Vrije klimmers zullen voorlopig nog even moeten wachten.”

“Daarnaast nemen we in de zaal maatregelen. We zetten onze nooddeur open en maken hiervan de uitgang. Op die manier is er eenrichtingsverkeer in de klimzaal. Maar ook aan de hygiëne is gedacht. Je zal bijvoorbeeld jouw handen moeten ontsmetten voor je begint te klimmen. De veiligheid van ons bezoekers blijft het belangrijkste.”