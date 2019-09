Klimaatneutraal Gent is utopie zolang industrie en transport niet mee willen Gentenaars zélf doen wel hun best voor schonere lucht Sabine Van Damme

19 september 2019

11u57 0 Gent Uit de laatste klimaatcijfers die de stad heeft vrijgegeven blijkt dat de luchtkwaliteit erop vooruit gaat. Maar een daling van 40% CO2-uitstoot tegen 2030 lijkt onhaalbaar te worden. Terwijl huishoudens het op aansturen van de stad steeds beter doen, heeft diezelfde stad niks te zeggen aan de zware industrie in de haven of het verkeer op de autosnelwegen.

De nulmeting dateert van het jaar 2007. Toen werd 1.682.000 ton CO2 uitgestoten in Gent. In 2017 – de laatste cijfers die het Vito (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) heeft – is dat al 256.000 ton minder, of -15,2%. Gent wilde tegen 2020 20% minder uitstoot. Onhaalbaar is dat niet, maar er moet nog een versnelling hoger geschakeld worden. De doelstelling om tegen 2030 met 40% te zakken, lijkt wel onhaalbaar.

“De Gentenaars zelf hebben wel al enorm hun best gedaan”, zegt milieuschepen Tine Heyse (Groen). “Zij boekten de grootste vooruitgang, met een daling van 22% van de CO2-uitstoot tot gevolg. Als je weet dat er sinds 2007 10% meer Gentenaars zijn, is dat een opmerkelijk goed resultaat. Heel veel Gentenaars hebben geïnvesteerd in dakisolatie, isolerend glas en betere stookketels.” Toch hebben nog zowat 40% van de Gentse huizen nog steeds geen dakisolatie. Er is dus nog ‘makkelijke winst’ mogelijk. Gentse bedrijven, scholen en kantoren hebben samen een uitstootdaling van 12,5% geboekt.

Ook qua hernieuwbare energie doen de Gentenaars hun best. Om maar iets te noemen: in 2007 hadden 44 particulieren zonnepanelen op hun dak, in 2017 waren dat er al 7.500. In 2017 werd 16,5% van de groene stroom en warmte die verbruikt werd door Gentse gezinnen op eigen bodem opgewekt. Dat is 12,5% meer dan in 2007.

Probleem blijft: het verkeer. “Er is een kleine daling van 3,5% te zien in de totale uitstoot”, zegt Heyse. “Maar het snelwegtransport blijft toenemen.” Dat transport veroorzaakt de meeste uitstoot. Het verkeer in de binnenstad is wel ferm gedaald sinds de invoering van het circulatieplan, maar het effect daarvan is nog niet te zien in de cijfers, die dus van 2017 dateren. Door gebrekkige data is net dat jaar geen nieuwe meting van ‘voertuigkilometers’ gebeurd.

Overleg met industrie

En het allergrootste probleem is de zware industrie, in het Gentse havengebied. De cijfers daarvan zijn niet eens opgenomen in het Vito-rapport, maar iedereen weet dat bedrijven zoals stalreus ArcelorMittal een enorme uitstoot van CO2 hebben, samen goed voor 11 miljoen ton per jaar. Bij ArcelorMittal worden inspanningen gedaan om de uitstoot properder te maken, maar het blijft wel een probleem als grondgebied Gent écht een mooi algemeen cijfer wil halen qua CO2-uitstoot. De stad heeft bovendien helemaal niks te zeggen aan de bedrijven. Toch worden ze binnenkort uitgenodigd in het stadhuis, om het te hebben over duurzaamheidsstrategieën.