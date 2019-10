Klimaatbetoging morgen gaat toch door, ondanks verbod: “Wij laten ons de mond niet snoeren” Sabine Van Damme

23 oktober 2019

16u58 2 Gent Burgemeester Mathias De Clercq geeft Burgemeester Mathias De Clercq geeft geen toestemming voor een Klimaatmars morgen in Gent, omdat de politie zich moet focussen op de honderden voetbalsupporters van het Duitse Wolfsburg die naar Gent afzakken. Maar daar hebben de Students for Climate geen oren naar. “Wij betogen toch, wij laten ons de mond niet snoeren.” In plaats van een mars organiseren ze nu een ‘statisch aanwezig zijn’ onder de Stadshal.

“Wij vinden de redenen die worden gegeven om onze mars te verbieden geen steek houden”, zeggen Yuni Mertens en Ann Mulleman. “Dit is een ondemocratisch beslissing van de burgemeester. Dus betogen we donderdag toch. Of mogen we zelfs niet meer op pacifistische manier onze stem laten horen?”

De bezorgdheid van stad en politie ligt niet echt bij de studenten zelf, maar eerder bij de voetbalsupporters, die na enige pinten wel eens een confrontatie met de klimaatjongeren zouden kunnen zoeken. Maar daar hebben de studenten dus geen oren naar. “We waren bereid om naar een andere locatie uit te wijken, maar dat was ook niet goed. We zouden samen met de politie een route uitstippelen, maar nog voor dat kon gebeuren werd onze organisatie ‘gebrekkig’ genoemd omdat we nog geen route hadden. En neen, op een andere moment betogen kan niet. Het is de nationale klimaatactie die deze datum heeft geprikt. Er zal morgen overal actie zijn, ook in Brussel. We kunnen in Gent toch niet op een andere dag betogen omdat er toevallig voetbal is?”

De Students for Climate verzamelen dus donderdag om 12.30 onder de Stadshal. En laat dat nu net het exacte moment zijn waarop ook de Wolfsburg-supporters in de stad worden verwacht. Van een buitenlandse ploeg kan geen combi-regeling geëist worden, en de Duitse supporters zullen sowieso het stadscentrum verkennen voor ze naar het stadion trekken. De match wordt om 18.55 gespeeld, dus hebben ze wel een paar uren te spenderen in de stad. De politie is op de hoogte dat er honderd ‘zware’ supporters meekomen. Gelijktijdig de voetbalsupporters in toom houden én een klimaatmars begeleiden vonden ze niet aangewezen.

We kunnen in Gent toch niet op een andere dag betogen omdat er toevallig voetbal is? Students for Climate

De jongeren organiseren dus geen mars, maar verzamelen voor een ‘statisch aanwezig zijn’ onder de Stadshal. “Met hoeveel we zullen zijn, en hoe lang dat zal duren, is moeilijk in te schatten”, zegt Ann Mulleman. “Dat doet er ook niet toe, wij willen gewoon ons punt maken, tegen het zwakke Vlaams regeerakkoord, en dat zal sowieso gebeuren. We vrezen wel dat er minder volk zal zijn omdat het om een niet-toegelaten betoging gaat. We gaan ervan uit dat de politie niet zomaar mensen gaat arresteren of GAS-boetes uitschrijven. We zijn tenslotte een pacifistische beweging.”