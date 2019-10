Klimaatactivisten en QMusic-presentatoren stelen show op opening Film Fest Gent Yannick De Spiegeleir

08 oktober 2019

21u13 0 Gent De klimaatactiegroep ‘Extinct Rebellion’ heeft dinsdagavond actie gevoerd aan de rode loper bij de opening van het 46ste Film Fest Gent. De klimaatactivisten namen het sponsorbeleid van het filmfestival op de korrel. Meest opvallende verschijning óp de rode loper: het ochtendtrio van Qmusic verkleed als filmhelden.

De sociale beweging Extinct Rebellion kaapte even de aandacht op de openingsceremonie met een spandoek en een megafoon. De actiegroep vindt het niet kunnen dat het filmfestival zich laat sponsoren door bedrijven die volgens hen verantwoordelijk zijn voor klimaatproblemen. “Sponsor ING heeft enkele jaren geleden nog miljarden geïnvesteerd in steenkool.”

Op de rode loper zelf was er amper iets te merken van het incident. Op de rode loper passeerde de fine fleur van de Vlaamse filmwereld. Onder andere Barbara Sarafian, die deze week in het nieuws kwam omdat haar echtscheiding een staartje krijgt voor de correctionele rechtbank, tekende present. Zij wou niks kwijt over de zaak. Het was echter het ochtendtrio van Q-Music dat de show stal. Wim Oosterlinck verscheen als Batman-personage The Joker op de rode loper. Sam De Bruyn was verkleed als ‘Neo’ uit The Matrix en Inge De Vogelaere kroop in de huid van ‘The Bride’ uit de Kill Bill-films.

Ook de nationale politiek was vertegenwoordigd. Kersvers Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) was op het appel. Hij kon er naar eigen zeggen enkel tijdig geraken omdat de commissievergadering over Vlaamse begroting is uitgesteld naar donderdag na een bommelding in het Vlaams parlement. Ook de lokale politiek was goed vertegenwoordigd. Naast burgemeester Mathias De Clercq en Cultuurschepen Sami Souguir waren ook andere leden van het schepencollege en de gemeenteraad van de partij.