Kleuters terug naar school: “YouTube-kanaal, Facebookgroep... niets kan tippen aan dit weerzien” Jill Dhondt

02 juni 2020

10u45 5 Gent De juffen konden niet wachten om de kleuters terug te zien, de kindjes waren tevreden om hun vriendjes te zien, en de ouders opgelucht dat ze de komende maand wat meer ademruimte krijgen. Niet alle scholen waren even enthousiast over de grote terugkeer van dinsdag, maar Sint-Bavo in het centrum van Gent was dat zeker wel.

Sommige kinderen hangen nog schuchter aan de hand van hun ouders, andere kunnen niet wachten om door te schoolpoort te lopen. Julie wacht geduldig aan de rode streep voor de ingang met haar twee kinderen, Isaac (11) en Jarra (5).

High fives

“Mijn zoon zit in het zesde leerjaar, die is het intussen gewend om naar school te komen. Jarra zit in het tweede kleuterklasje, zij komt voor het eerst weer naar school. Haar broer zag het zitten, maar Jarra is banger. Ze had duizend en één vragen voor we naar hier kwamen, zoals ‘mogen we wel nog high fives geven’. Het is ook zo lang geleden voor haar dat ze naar school is geweest, maar ze hebben het nodig. Zo lang thuis zitten is niet goed voor hen. Ikzelf krijg ook wat meer ademruimte, aangezien ik werk als verpleegkundige en intussen verder studeer.”

Lisa is even tevreden dat haar zoontje Luca (5) terug naar school mag. “Hij heeft het contact met zijn vriendjes enorm gemist. Bovendien volgen ze hier een routine die je thuis niet kan navolgen.” Dat de ouders dankbaar zijn dat hun kinderen terug naar school mogen, merk je aan de banner die enkelen van hen afgelopen weekend ophingen voor de schoolpoort. Daarop staat ‘bedankt superteam’ met korte tekstjes van leerlingen.

Wennen

Dinsdag komen in Sint-Bavo enkel de tweede en derde kleuterklas voor het eerst weer naar school. De overige leerjaren starten begin volgende week opnieuw. “Om organisatorische en veiligheidsreden hebben we gekozen om geen voltijdse terugkeer te doen”, zegt directeur Geert Mallems. “De eerste en tweede kleuterklas, het eerste, tweede, en vierde leerjaar komen drie dagen per week naar school. De derde kleuterklas, het derde, vijfde en zesde leerjaar mogen vier dagen komen.”

Het is wel wennen voor de kleintjes, de groteren staan feller Juf Julie

Julie werkt normaal met de oudste kleuters, maar staat vandaag in een tweede kleuterklas. Als ze de overdekte speelplaats binnenwandelt, vliegen enkele kinderen haar meteen om de hals. “Ik heb hier zo naar uitgekeken”, glundert ze, “ik heb ze echt gemist. De voorbije weken heb ik bundels meegegeven aan de ouders, een YouTube-kanaal en een Facebookgroep aangemaakt. Ik heb elk kind gehoord, maar niets kan tippen aan dit weerzien. Het is wel wennen voor de kleintjes, de grotere staan feller.”

Twee weken geleden mochten het eerste, tweede en zesde leerjaar reeds starten in de basisscholen. Vanaf vrijdag is het de beurt aan de anderen.