Kleurrijke optocht opent Gents academiejaar Yannick De Spiegeleir

20 september 2019

16u53 1 Gent Onder de muzikale begeleiding van de Studentenfanfare Ghendt trok de stoet der togati deze namiddag door de Gentse straten om het nieuwe academiejaar officieel te openen.

Voor de tweede keer in 202 jaar liepen niet enkel bestuurders, decanen, professoren en directeurs mee in de openingsstoet, ook alle medewerkers kregen de kans om aan te sluiten. Traditioneel trok de stoet van het Rectoraat in de Sint- Pietersnieuwstraat naar de Aula in de Volderstraat. Sinds vorig jaar vertrekt de stoet elk jaar vanop een andere plaats, ook buiten de UGent. Vorig jaar was dit de Sint-Baafskathedraal, dit jaar het oud Justitiepaleis in het centrum van Gent.

Rector Rik Van de Walle kondigde in zijn openingsspeech de oprichting aan van een ‘Leerstoel Etienne Vermeersch’ ter nagedachtenis van “één van de meeste spraakmakende filosofen van ons land”. “Ook Maarten Boudry, die enkele dagen geleden werd aangesteld als eerste houder van deze nieuwe leerstoel, zal op een rationele en wetenschappelijk verantwoorde manier te werk gaan. Hij zal dat onder meer doen via de organisatie van een openingscollege, een debat en een lezingenreeks. Wat hij ongetwijfeld niet zal doen, en we willen ook niet dat hij dat doet: de controverse schuwen. Er zal over gesproken worden, zoveel is zeker”, aldus Van de Walle.

De rector ging ook in op het debat rond de hervorming van het studietraject. “Aan het einde van het eerste bachelorjaar moeten kleine tekorten kunnen worden vergeven. Deliberatie moet ook mogelijk blijven aan het einde van een bachelor- of mastertraject. Evengoed is bij grote tekorten grondige reflectie aangewezen. Wanneer tekorten niet remedieerbaar zijn, moeten heroriënteringstrajecten worden aangeboden. De Universiteit Gent is een universiteit die uitgaat van wetenschappelijk onderzoek, waar feiten ertoe doen. Voor mij is veel bespreekbaar, maar niet het invoeren van nieuwe regelgeving op basis van buikgevoel. Wetenschappelijk onderzoek en feiten moeten ertoe doen, altijd, dus ook in het debat over de studievoortgang van universiteits- of hogeschoolstudenten. Onze studenten verdienen dat. Onze lesgevers en de maatschappij trouwens ook. Ik zeg dus klaar en duidelijk: met studenten en hun opleidingen experimenteert men niét.”