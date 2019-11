Kleur bekennen De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

08 november 2019

De centrumrechtse Gentenaars zijn de afgelopen week opgestaan met nieuwe inzichten. De grote groep blauw-gezinden die met hun stem Mathias De Clercq de burgemeesterssjerp hebben bezorgd en de socialisten voor het eerst sinds mensenheugenis van het voor- naar het achterplan hebben verwezen, krijgen daar een linkse regering met PS, Groen en Ecolo voor terug. Als het van onze burgemeester afhangt, worden we weldra bestuurd door een regering zonder N-VA en dus zonder meerderheid in Vlaanderen. Onze burgervader is tevreden genoeg met zijn eigen Gentse coalitie om dat project ook nationaal op de mensen los te laten. Ik hoop voor hem dat het een groot succes wordt, al doet de geschiedenis anders vermoeden. Die vorige paars-groene regering onder leiding van Mathias’ politieke vader Guy Verhofstadt liet het land achter met een financiële kater van jewelste, weet u nog? Dit keer zouden de blauwen er wegens niet genoeg stemmen bijlopen voor spek en bonen. Het beleid zou gevoerd worden door rood en groen en als ik die Waalse kopstukken zo bezig hoor, zijn ze niet van plan om ons Vlamingen veel cadeaus te doen. Stel je voor dat heel België bestuurd wordt zoals Gent! Dat we ons in één groot circulatieplan tussen verkeersknips voortbewegen. Dat we bijvoorbeeld Aalter niet meer in mogen met de wagen en van Gent naar zee moeten omrijden via Kortrijk. Dat alle oudere wagens aan de grens staan te roesten omdat België 1 grote Lage Emissie Zone is geworden. Dat over het hele land winkels en horecazaken moeten sluiten wegens onbereikbaar. NV-A , Vlaams Belang en PVDA zouden zelfs geen oppositie moeten voeren om de volgende verkiezingen met monsterscores te winnen. Ik vraag me af hoe de centrumrechtse Gentenaars bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen gaan reageren.