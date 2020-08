Klepper Jef Neve laat publiek langzaam wakker worden @Bijloke Wonderland Wietske Vos

30 augustus 2020

16u49 0 Gent Heerlijk concept, die zonsopgangconcerten op het zomerfestival Bijloke Wonderland. Het eerste met Benjamin Glorieux was een parel, klepper Jef Neve mocht afsluiten. De bekende jazzpianist maakte zijn reputatie als grote naam helemaal waar, met dank aan zijn schitterende medemusici.

Jef Neve (43), oorspronkelijk afkomstig uit Geel maar al lang geadopteerd door zijn woonplaats Gent, laat zijn publiek langzaam wakker worden met enkele ingetogen nummers, zonder commentaar of bindteksten. Samen het strijkkwartet van het Symfonieorkest Vlaanderen, sopraan Hanne Roos en Neves echtgenoot en saxofonist Andy Dhondt schept hij een ingetogen sfeer die perfect bij de druilerige ochtend past. (Lees verder onder de foto).

Daarna komen een aantal bekende en minder bekende nummers voorbij, waarbij Neve niet te beroerd is om ook de andere muzikanten te laten schitteren en zelf in de rol van begeleider te kruipen. Vooral de bekende nummers ‘Solitude’ en ‘Spirit Control’ beklijven, maar ook ‘Marie, sehen wir uns wieder?’, een track uit de tv-serie ‘In Vlaamse Velden’ over de Eerste Wereldoorlog waarvoor Neve de muziek componeerde.

Neve slaat moeiteloos de brug tussen jazz en klassiek, wat heel goed te horen is in zijn interpretatie van Richard Strauss’ ‘Beim Schlafengehen’, met mooie solo’s voor zang en viool. Zelf vindt hij dit stuk zo mooi, dat er zijn bisnummer van maakt. (Lees verder onder de foto).

Dit was het laatste zonsondergangconcert, maar Bijloke Wonderland gaat nog door tot 13 september. Tickets: www.bijlokewonderland.be



