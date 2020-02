Kleinzoon overleden Gent-icoon Léon Mokuna geeft vrijdag aftrap van KAA Gent - Anderlecht: “Nu pas beseffen we hoe beroemd hij was” Sabine Van Damme

05 februari 2020

18u40 0 Gent 91 zou hij dit jaar geworden zijn, maar Léon Mokuna overleed op 28 januari. De dood van deze sympathieke Gentenaar met Congolese roots beroerde de hele wereld, tot in Brazilië werd erover bericht. Mokuna was immers de eerste zwarte voetballer in Europa, eerst in Portugal, daarna bij KAA Gent. Armada Ganda regelde dat zijn kleinzoon Elias vrijdag, op de dag van zijn begrafenis, de aftrap geven op KAA Gent.

Léon Mokuna heeft pionierswerk verricht. Vandaag is een Belgische voetbalcompetitie zonder spelers met Afrikaanse roots gewoon ondenkbaar. Maar Mokuna was de eerste, en hij was bovendien een uiterst sympathiek man. Dat laatste hebben alvast zijn jongste dochter en haar 3 kinderen geërfd. Mokuna bleef na zijn carrière in het Gentse wonen, heel lang in Ledeberg en de laatste 10 jaar in Wondelgem. Acht kinderen kreeg hij. Zijn dochter Carine Dhondt – ze draagt de naam van haar mama – bleef in de buurt wonen, met haar 3 kinderen, Joachim (22), Elias en Jana (18). Het supporterscollectief Armada Ganda steekt een eerbetoon voor Mokuna in elkaar, en regelde ook dat Elias vrijdag de aftrap op KAA Gent kan geven, met Joachim en hun papa aan zijn zijde. Mama Carine en zus Jana blijven in Evere, waar Léon Mokuna diezelfde dag begraven zal worden.

“Het wordt dus sowieso heel emotioneel”, zeggen Elias en Joachim. “Eerst de begrafenis, dan die aftrap. We wisten uiteraard dat we een beroemde opa hadden, maar zoveel reactie op zijn dood hadden we niet verwacht. Het is tenslotte al zo lang geleden dat hij bij Gent voetbalde.” Zijn sympathieke genen hebben ze dan wel geërfd, zijn uitzonderlijk voetbaltalent niet. Geen enkele van de zonen van Mokuna voetbalde. “Wij hebben wel allebei gevoetbald, eerst bij Wondelgem en later bij Lovendegem”, zeggen Elias en Joachim. “Maar we zijn gestopt op ons 16de. Elias omdat hij een liesblessure had, ik omdat het te moeilijk te combineren was met mijn studies. Mama wilde niet dat we gingen trainen en spelen in de examenperiode. Allebei hadden we schrik om ‘Grand Papa’ te vertellen dat we stopten. Niet omdat hij boos zou worden, hij was nooit boos, maar wel omdat we hem zouden teleurstellen. En dat was ook echt zo. Hij vond dat we goed waren en veel meer konden bereiken. Enkele van onze neven voetballen trouwens wel nog, maar niet op het niveau van Grand Papa. Toen we klein waren, voetbalde hij ook thuis met ons. Zelfs Jana deed vaak mee.” Mama Carine vult aan: “Omdat ze in de voetbalclub wisten dat de ze de kleinzonen van Mokuna zijn, waren de verwachtingen soms wel hoog gespannen. Dat was niet altijd makkelijk.”

Lukaku

De familie is helemaal ondersteboven van de reacties op de dood van Mokuna. “Op BBC, in Congo, in Brazilië, overal was zijn overlijden nieuws”, zegt Carine. Bij KAA Gent werd er ook veel aandacht aan besteed. Zelfs Lukaku stuurde een berichtje, uit respect voor zijn pioniersrol. Hij heeft natuurlijk veel betekend voor de zwarte voetballers. Hij was de eerste in België, het hele land zakte naar Gent af om hem te zien. Er was toen ook racisme, maar hij kon dat relativeren. “Ze waren in de minderheid”, zei hij altijd. Hij zei ook altijd dat hij in België goed ontvangen is geweest, dat hij altijd veel warmte heeft gekregen van de Gentenaars. In 1959 werd hij trouwens ook de eerste zwarte Rode Duivel, ook al wilde het publiek hem al veel langer. Een hele eer was dat.”

Mokuna bleef zijn hele leven bezeten van voetbal. “Elke match op televisie zag hij, en de zondag analyseerde hij met ons de matchen van KAA Gent”, lachen Joachim en Elias. “Eigenlijk zat hij in een lichaam dat te oud was voor hem. Zelfs op het einde van zijn leven zat hij thuis nog dagelijks op de hometrainer. En in het ziekenhuis liep hij dagelijks vier keer de gang op en af. In zijn hoofd bleef hij een sportman in hart en nieren, maar zijn lichaam was versleten.”

Elias en Joachim zijn blij dat ze op het veld mogen staan vrijdag. “Het gaat mooi worden in het stadion. De wedstrijd tegen Anderlecht is uitverkocht. We vinden het een hele eer dat we dit mogen doen, en we zijn er zeker van dat we Grand Papa hier trots zouden mee maken. Hij zou het schoon gevonden hebben dat ze dat doen voor hem. Hij zou zelfs schrikken dat er zoveel gedaan wordt voor hem. Nu pas beseffen wij hoe beroemd hij eigenlijk wel was.”