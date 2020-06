Kleine zorgbetoging aan de Stadshal, donderdag volgt de echte actie Sabine Van Damme

17 juni 2020

20u19 20 Gent De mensen van de zorg hebben het helemaal gehad. Na maanden zwaar werk waarin iedereen voor hen applaudisseerde, vragen ze nu concrete acties: meer loon, meer personeel, meer respect.

Aan de Stadshal stonden woensdag enkele vakbondsmensen met een groot spandoek. De zorgsector heeft het gehad. “Stop met loze beloftes aan de zorg”, klinkt het bij het VSOA. “De politiek dreigt de helden van de zorg alsnog te bedriegen. Nochtans zijn onze eisen duidelijk. Wij willen een volwaardige verloning, wij willen respect en veilige werkomstandigheden, wij willen een oplossing voor onze psychosociale lasten, we willen meer personeel voor een betere zorg en we willen erkenning van onze job als zwaar beroep.”

Donderdag is er een algemene actiedag van de zorg, evenwel zonder betoging in Brussel. Het wordt een digitale actiedag, te volgen op deze website, al zijn ook hier en daar ‘echte’ acties gepland. Onder meer in AZ Sint-Lucas zal de inkomhal vol pancartes en spandoeken hangen.