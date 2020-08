Kleine Sikkel wordt volledig gerenoveerd: “Ook na de vernieuwing blijft de gevel nep” Erik De Troyer

26 augustus 2020

20u16 0 Gent De Kleine Sikkel, waar ooit het conservatorium gevestigd was, ondergaat binnenkort een totale renovatie. Daardoor krijgt Gent-centrum de oude Biezekapelsteeg terug, die door de eeuwen volgebouwd werd. De gevel - die 100% nep is - blijft gewoon nep.

De Kleine Sikkel is een opmerkelijk gebouw aan de Nederpolder, in de schaduw van de Sint-Baafskathedraal. Door de eeuwen heen is het bijzonder drastisch verbouwd. In de 14de eeuw was het de patriciërswoning voor de familie Van der Zickelen (vandaar de naam). Enkel de13de-eeuwse kelder blijft daar nog van over.

Kantelen

In de 19de eeuw werd de voorgevel bepleisterd, witgeschilderd en omgevormd tot een typische lijstgevel. Voor de wereldtentoonstelling moest de binnenstad er meer uitzien zoals in de middeleeuwen en dus werd ook de Kleine Sikkel aangepakt. De gevel kreeg zowaar kantelen die niet zouden misstaan op het Gravensteen. “De gevel is 100% nep”, zegt Wim Bolleyn van Sogent. “En ook na de renovatie blijft hij nep. We houden hem zoals hij is maar de hoofdingang verhuist naar de achterkant van het gebouw.”

Door de jaren onderging het gebouw bijzonder veel - niet echt geslaagde aanpassingswerken. Zo verdween een monumentale lichtstraat achter een vals plafond.

Gewelven

Tijdens het strippen van het gebouw werden restanten van gewelven aangetroffen. Die tonen aan dat het gebouw ooit dienst deed als pakhuis. “Het is nog niet duidelijk of die gewelven bloot gelaten zullen worden of toch bepleisterd. Daar hebben we momenteel nog gesprekken over met de monumentenwachters. De vraag is of we naar één periode terug moeten gaan met de renovatie of we alle interessante elementen zichtbaar moeten maken”, aldus Bolleyn.

Tegen begin 2022 moet de Kleine Sikkel een uitvalsbasis worden voor heel wat instanties uit de culturele wereld. “We maken nu nog de denkoefening wie hier een stek zal krijgen. Hier komen naast kantoren ook multifunctionele ruimtes waar heel wat verenigingen gebruik van kunnen maken”, aldus Sami Souguir, voorzitter van Sogent.

Opvallend is dat de binnenstad er een steeg bij krijgt. “De Biezekapelsteeg liep over het terrein. Aan de ene kant is die afgesloten door een garage en aan de andere kant was er een muur. Die steeg zal na de renovatie terug een feit zijn. Langs daar komt ook de nieuwe ingang van het complex”, aldus Bolleyn.