Kleine 500 mensen op Sint-Pietersplein voor ‘verboden’ betoging: stad en politie laten begaan Sabine Van Damme

01 juni 2020

17u23 8 Gent Met enkele honderden waren ze, betogers die zich verzetten tegen het politiegeweld in Amerika en de rest van de wereld. Hoewel er duidelijk geen toestemming was gegeven voor deze bijeenkomst, werd er niet ingegrepen. Iedereen droeg een mondmaskers en stond netjes anderhalve meter uit elkaar.



De burgemeester zei vanmorgen nog expliciet dat er géén toelating was gegeven voor de geplande actie van Campagne Rosa op het Sint-Pietersplein. Toch stonden de organisatoren daar, al om 15.30. Druppelsgewijs kwamen steeds meer mensen toe, die netjes op de kruisjes gingen staan die de organisatie met krijt op de grond had gezet. De politie was aanwezig, maar greep niet in. Toen dat duidelijk was, stroomde er nog een pak meer volk toe. Bijna het volledige Sint-Pieterplein stond vol mensen met mondmaskers en pamfletten.

“Iedereen respecteerde de social distancing en alles verliep rustig en goed georganiseerd”, klinkt het op het kabinet van de burgemeester. “Daarom hebben we laten begaan. De organisatoren zelf worden wel beboet. Zijn krijgen een GAS-boete en een OMS van 250 euro, voor het overtreden van de coronawetgeving.” Want dat deden ze wel degelijk. Het geldende ministerieel besluit zegt dat betogingen en samenscholingen verboden zijn. De organisatoren vond het niet zo erg, en kondigde aan dat er een inzameling zal komen bij de sympathisanten om de boetes te betalen.

Al dan niet optreden tegen een niet-toegelaten vreedzame betoging is altijd een moeilijke afweging. 500 mensen beboeten is misschien buiten proportie en zou voor problemen kunnen zorgen. Maar eerst zeggen dat de betoging niet mag doorgaan en ze dan toch toelaten, zet wel de deur op een kier voor meer.