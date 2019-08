Klein Japan aan Patershol: Muchwow-shop opent zijn deuren Jeffrey Dujardin

09 augustus 2019

19u09 0 Gent In de buurt van het Gentse Patershol schijnen sinds vrijdag rode neonletters met als opschrift: ‘Muchwow’. De winkel in de Haringsteeg is gevuld met Japanse gadgets, hebbedingetjes, speelgoed en manga. Voor uitbaters Didier Volckaert (47) en Tine Guns (36) is het een logisch vervolg. “Na een boek en films te maken in Japan is dit de volgende stap”, zegt Didier.

De winkeluitbaters hebben beiden een artistieke achtergrond en zijn verliefd op Japan. “Ik heb een doctoraat in Japanse Anime", zegt Didier. “Ik heb een boek geschreven, films gedraaid in Japan. Door dat we beiden daar veel waren, zagen we zoveel dingen die we wilden meebrengen en wilden delen met de mensen hier.” De winkel is dan ook een Japans wonderland van een twintigtal vierkante meter. “Alles is specifiek geselecteerd”, zegt Tine. “We wilden dat alles een verhaal had.” Het aanbod in Muchwow is dan ook zeer gevarieerd, gaande van snoep en speelgoed tot gommen.

“Japan is het land van de stylo", zegt Didier. “Er is een enorme vraag naar mooie en fijne stylo’s daar. Daarvan hebben we een selectie. En ik denk dat we ook de gommenwinkel van Vlaanderen zijn”, zegt hij met een knipoog. Wie dacht dat een gom een wit afgerond ding was om uw potloodlijnen weg te vegen, die is nog niet in Muchwow geweest. Designgommen, banaangommen, gommen in alle vormen en maten. “We willen verwondering brengen bij onze klanten, je kan niet alles in een keer zien bij ons. Je zal even moeten vertoeven in onze winkel om alles gezien te hebben. En de naam? Daar kregen we al veel vragen over. Het is gebaseerd op een meme en het klinkt goed.” Wil je zelf eens op ontdekking in Muchwow? De winkel is open van woensdag tot zaterdag van 11 uur tot 18 uur. Meer info vind je op de website: https://www.muchwowshop.com/ of via hun Facebookpagina. gommen.