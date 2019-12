Klein Festijn wil de feestdagen onvergetelijk maken voor de allerkleinsten Jill Dhondt

02 december 2019

Het Klein Festijn kindertheaterfestival organiseert acht theatervoorstellingen tussen kerst en nieuw.

De voornaamste doelgroep van het festival zijn kinderen tussen de 0 en 6 jaar. Zij kunnen onder andere een kerstconcert van Krulmuziek meepikken, een aaibaar decor verkennen in het gezelschap van enkele dieren of poppen tot leven zien komen in Mia en de verloren Sleutel. Met het gevarieerde programma willen de organisatoren van de kerstvakantie een onvergetelijke, sprookjesachtige periode maken.

De voorstellingen vinden plaats op 27, 28 en 29 december in de zaal Op de Wolken, Warandestraat 13, Gent. Meer info vind je op https://www.kleinfestijn.be.