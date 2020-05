Kledingzaak Miss Kado stopt na dertig jaar met pijn in het hart: “Corona was de druppel na het mobiliteitsplan en de LEZ” Jill Dhondt

11 mei 2020

14u25 11 Gent Al dertig jaar lang baat Beno Gerniers (49) haar kledingzaak ‘Miss Kado’ met hart en ziel uit in centrum Gent. Sinds de invoering van het mobiliteitsplan en de lage-emissiezone haakten klanten echter vaker af. De coronacrisis is de druppel, waardoor Beno besloot om te stoppen. Maandag, met het heropenen van de winkels, is ze gestart met een totale uitverkoop. “Het is een rationele, maar vooral ook een emotionele beslissing.”

“De stad Gent heeft het de zelfstandigen erg moeilijk gemaakt de laatste jaren”, betreurt Beno. “Het is begonnen met duurdere parkeerplaatsen, dan kwam het mobiliteitsplan en daarop volgde de LEZ. Die drie factoren jaagden klanten zienderogen weg. Daarbovenop kwam de opkomst van de online verkoop, en de coronacrisis is de laatste druppel. We moesten twee maanden verplicht sluiten, net aan het begin van het zomerseizoen. Je kan je inbeelden wat voor knip dat in onze omzet zet. Ik begon na te denken over de toekomst, en ben mezelf tegengekomen. Ik word eind deze maand 50, en zag het niet zitten om nog 15 jaar te moeten vechten. Hierdoor kwam ik tot het besluit om te stoppen, na veel wikken en wegen, als zoveelste zaak in Gent.”

Ik zou mijn klanten op een voetstuk willen plaatsen. Toen ik aankondigde dat ik zou stoppen, heb ik zoveel lieve reacties gekregen van hen Beno Gerniers

Beno heeft de beslissing met pijn in het hart genomen. Verkopen deed ze met passie voor mode en voor haar klanten. “Ik zou hen op een voetstuk willen plaatsen. Toen ik aankondigde dat ik zou stoppen heb ik zoveel lieve reacties gekregen, die ik zal blijven meedragen. Voor hen wil ik in schoonheid eindigen.” Klanten kunnen nog tot midden oktober bij Miss Kado terecht voor een totale uitverkoop. Wie wil kan een afspraak maken om buiten de openingsuren langs te komen. Zolang het nog kan, doen Beno en haar team er alles aan om hun klanten in de watten te leggen.

Miss Kado, Hoogpoort 8. Meer info op de website. Voor afspraak mail naar b.gerniers@gmail.com.