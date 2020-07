Kledingwinkel Paleis stopt: totale uitverkoop Wietske Vos

22 juli 2020

11u07 0 Gent Na de vestiging van Paleis in Antwerpen begin dit jaar, sluit nu ook de gelijknamige kledingwinkel in Gent de deuren. De winkel aan de Lange Violettestraat houdt momenteel totale uitverkoop.

De opvallende klerenwinkel Paleis, gelegen op de hoek van de Lange Violettestraat en de Tweebruggenstraat, was jarenlang een begrip, maar nu gaat de winkel definitief dicht.

Waar de continue straatwerkzaamheden en de toenemende online verkoop aan de basis lagen voor de sluiting van Paleis Antwerpen in januari dit jaar, is dat niet het geval voor Paleis Gent. Ook corona speelt geen rol, aldus het personeel in de winkel. Eigenaar Danny Hertog gaat met pensioen en dat is de enige reden, zegt hij zelf. Meer wil hij over de beslissing niet kwijt.

Op de website van Paleis staat de sluiting van de Gentse winkel nog niet vermeld. De webwinkel is nog open, ook met verlaagde prijzen. Of je via de webwinkel nog een tijdje kleren kunt bestellen, is niet bekend.