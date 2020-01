Kledingwinkel Maaike Kleedt naast Huis van Alijn brandt uit, nieuwe collectie volledig verloren Wouter Spillebeen

30 januari 2020

10u07 16 Gent In de Kraanlei in Gent is de winkel Maaike Kleedt naast het Huis van Alijn afgelopen nacht helemaal vernield door een zware uitslaande brand. Het parket onderzoekt de oorzaak.

De brandweer werd verwittigd rond 2.30 uur. De benedenverdieping stond op dat moment al volledig in lichterlaaie en de vlammen sloegen door de ruiten naar buiten. Ook in het Huis van Alijn stond veel rook waardoor het brandalarm er is afgegaan. De brandweer is het vuur te lijf gegaan, maar het historische handelspand brandde volledig uit. Er was niemand aanwezig op het moment dat het vuur uitbrak.

Levenswerk

De kantoren van het Huis van Alijn moeten verlucht worden. Medewerkers worden intussen opgevangen in het Industriemuseum. Het museum zelf is wel gewoon open voor het publiek. Het parket stuurt een branddeskundige naar het pand om te onderzoeken hoe het vuur is ontstaan. De stoep en het gebouw zijn momenteel afgezet.

Maaike Vanderweeën, van de zaak van Maaike Kleedt, is er het hart van in. “Met heel veel pijn in mijn hart heb ik vannacht mijn levenswerk in vlammen zien opgaan", laat ze weten. “De winkel op de Kraanlei is volledig uitgebrand, en daarmee is ook de volledige nieuwe collectie weg. Hierdoor zie ik mij verplicht om de verkoop op de webshop on hold te zetten. De winkel op de hoek aan de overkant blijft uiteraard wel open. Ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk terug operationeel te zijn, maar vandaag heb ik eventjes de tijd nodig om alles een plaats te geven.”

Buurtbewoners leven mee met Vanderweeën, en betreuren ook dat het prachtige pand vernield is. Het werd gebouwd in de 16de eeuw en werd aangepast tot de 19de eeuw. Sinds 1981 is het beschermd als monument omwille van de architectuurhistorische waarde.