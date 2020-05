Kledingwinkel Cassis in Lange Munt sluit de deuren: “We worden uit het pand gezet” Jill Dhondt

20 mei 2020

16u54 0 Gent De kledingzaak Cassis in de Lange Munt sluit zaterdag de deuren. Hoewel de coronacrisis voor een uitdaging zorgt, is het niet de reden van de stopzetting. De eigenaar van het pand heeft het gebouw verkocht, waardoor de kledingverkopers eruit moeten.

De uitbaters weten al een half jaar dat Cassis in het centrum van Gent zal sluiten. “De eigenaar van het pand heeft het huis verkocht”, zegt één van de medewerkers. “We wilden zelf niet weg. De winkel werd nog geen jaar geleden vernieuwd.” Hoewel de verschillende vestigingen van Cassis en haar zusterbedrijf Paprika zware klappen kregen door de coronacrisis, is het virus dus niet de reden van de sluiting van dit filiaal.

De medewerkers van Cassis zullen geen ander pand innemen in het centrum van Gent. “We hebben nog een winkel dichtbij, in Oostakker, waar onze klanten naartoe kunnen. Paprika, een andere klerenwinkel in de Lange Munt, behoort ook tot onze groep.”

Deze zaterdag is de laatste verkoopdag van Cassis in de Lange Munt. Op 2 juni overhandigen de verkopers de sleutel aan de eigenaar.